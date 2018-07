Confirman quién será el villano en la película de ‘Dragon Ball Super’

Desde que se anunció la fecha de estreno de la película ‘Dragon Ball Super’, los fanáticos del animé cuentan los minutos y horas para poder verla y por supuesto, disfrutarla. La cinta, significa la continuación de la historia que finalizó en televisión en marzo de este año.

Y, de acuerdo con Akira Toriyama, creador del manga, la cinta ocurrirá después del Torneo de Fuerza y se les dará más protagonismo a personajes como Freezer y los saiyajin. En el tráiler, publicado hace unos meses por la compañía de animación japonesa Totei Animation, se puede observar a un Gokú “sin límites”, dispuesto a luchar con todo lo que tiene contra cualquier enemigo, el cual se había mantenido en completo misterio ¡hasta ahora!

Recientemente Totei Animation publicó una carta en la que Akira Toriyama revela el regreso de ‘Broly’ a la historia.

“Él es un saiyajin increíblemente fuerte que solo apareció en las antiguas películas de animé, pero prácticamente no me involucré en esa producción, por lo que olvidé completamente el contenido de la historia (…) Así que, he escuchado que Broly continúa siendo muy popular no solo en Japón, sino también en el extranjero. Basado en eso, mi editor sugirió que regresáramos el personaje a la película”, expresó Toriyama.

Luego agregó, “Naturalmente, podrán ver un combate salvaje, pero también el encuentro entre Gokú, Vegeta y Broly. También estarán involucradas las Fuerzas de Freezer y la historia de los saiyajines, quienes terminarán teniendo una gran conexión con todo. ¡Aquí llega el todopoderoso saiyajin Broly! Los ‘fans’ van a disfrutarlo, esperen y sean pacientes”, concluyó el dibujante de manga.

La película de Dragon Ball Super’ llegará a las salas de cine japonesas el próximo 14 de diciembre, y en América Latina en enero de 2019.

Por Julieth Castaño – RCN Radio