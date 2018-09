Aspecto del nuevo Chucky genera controversia

Chucky, el muñeco diabólico creado por Don Mancini, tendrá un reboot en 2019. Su rodaje ya ha comenzado y con él se ha revelado vía Entertainment Weekly la primera imagen de su aspecto, que, de hecho, no ha convencido del todo a Mancini; ¿será muy inocente en comparación al Chucky que nació en 1988?

La película narra la macabra historia de un muñeco poseído vía magia vudú por un asesino serial; Charles Lee Ray. El guión original de Child’s Play fue creado por Mancini y sus tres primeras partes gestaron pesadillas en las personas, especialmente en niños, que vieron los asesinatos sistemáticos de Chucky.

GIVE ME THE REBOOT I BEG OF YOU! Take a look at the new Chucky taking over the #ChildsPlay reboot. What do you think of the sinister doll’s new look? https://t.co/Vwc6plObi4 pic.twitter.com/p0v0Dai5ge

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) 21 de septiembre de 2018