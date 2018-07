Así será el enfrentamiento de Goku vs. Broly en ‘Dragon Ball Super’

Luego de que la compañía de animación japonesa Totei Animation anunciara que el villano de la película de Dragon Ball Super sería el malvado saiyajin ‘Broly’, los fanáticos del animé no pueden tener las expectativas más altas respecto de la trama del filme, pues de acuerdo con Akira Toriyama, creador del manga, veremos a un ‘Goku’ “sin límites” dispuesto a luchar con todo lo que tiene contra su poderoso enemigo.

Esto es precisamente lo que el más reciente tráiler de la cinta nos demuestra. Un ‘Broly’ completamente enfurecido luchando contra ‘Vegeta’ y posteriormente contra ‘Goku’ en su versión ‘Super Saiyan Azul’. Sin embargo, aparentemente el poder de ambos no es del todo suficiente, “parece que esto será más difícil de lo que esperábamos”, se le escucha decir a ‘Vegeta’.

Según Toriyama en esta película “podrán ver un combate salvaje entre Gokú, Vegeta y Broly. También estarán involucradas las Fuerzas de Freezer y la historia de los saiyajines, quienes terminarán teniendo una gran conexión con todo. ¡Aquí llega el todopoderoso saiyajin Broly! Los ‘fans’ van a disfrutarlo, esperen y sean pacientes”.

La película de Dragon Ball Super’ llegará a las salas de cine japonesas el próximo 14 de diciembre, y en América Latina en enero de 2019.

Aunque existen más de 15 películas de Dragon Ball, a la mayoría no se les considera dentro del canon oficial puesto que Akira Toriyama no ha participado como guionista. Las únicas cintas en las que el autor japonés ha colaborado son ‘Dragon Ball Z: la batalla de los dioses’, ‘Dragon Ball Z: la resurrección de Freezer’ y esta última de ‘Dragon Ball Super’.

Pese a que Toriyama ha gozado de éxito internacional gracias a ‘Goku’, lo cierto es que el japonés asegura no entender la razón de que su manga sea tan popular ya que no lo considera tan bueno como sus seguidores.

What do you see beyond that strength? Watch the new trailer for #DragonBallSuper: Broly!! In theaters, December 2018 in Japan. #DB20thMovie #DragonBallSuperMovie pic.twitter.com/hQJWbo2oSz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) 19 de julio de 2018