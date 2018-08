Así se ve la colombiana Natalia Reyes en la primera imagen oficial de ‘Terminator’

Paramount Pictures acaba de publicar la primera imagen oficial de ‘Terminator’, película que se estrenará el 22 de noviembre de 2019 y por supuesto tendrá a Arnold Schwarzenegger como protagonista, además de contar con las participaciones de Linda Hamilton repitiendo su papel de ‘Sarah Connor’ y la actriz colombiana Natalia Reyes, quien entra a la industria de Hollywood con su personaje de ‘Dani Ramos’. El mexicano Diego Boneta también hace parte de la cuota latina que tendrá el filme.

Es precisamente Natalia una de las tres mujeres protagonistas del primer cartel promocional de la cinta. La actriz colombiana sale acompañada de Mackenzie Davis y Linda Hamilton.

Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. #Terminator pic.twitter.com/0E9he6ujm8

— Paramount Pictures (@ParamountPics) August 1, 2018