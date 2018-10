Así se despidió Chris Evans del Capitán América

Chris Evans, a pesar de tener una extensa trayectoria artística en la industria del cine, ha logrado quedarse en la memoria de los fanáticos de los superhéroes del Universo Marvel con el paso del tiempo, debido a su talento y facilidad para representar al Capitán América.

No obstante, tras ocho años de interpretar al héroe, de acuerdo a las palabras que plasmó el actor en un mensaje de Twitter, es posible que la nueva entrega de Avengers sea la última vez que él le de vida al papel.

Según dio a entender en el trino, esta etapa de su vida tendrá un cierre una vez sea el estreno de ‘Avengers 4’, la cual llegará en los próximos meses a las salas de cine, tras un año de producción. Todo indica que ya concluyeron los rodajes del actor dándole vida al personaje.

Evans también aprovechó para expresar la alegría y el honor que ha sentido todo este tiempo al participar en cada uno de los proyectos que involucran a Capitán América.

“Oficialmente he acabado ‘Avengers 4’. Ha sido un día emotivo por decir poco. Interpretar este papel en los últimos ocho años ha sido un honor. A todos delante y detrás de la cámara y en el público, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”, afirmó Chris Evans en su cuenta oficial de Twitter.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018