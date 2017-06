[VIDEO] Valentina Lizcano conquistó las redes con su sensual baile

Momentos que vivo y disfruto, otras maneras de meditar y elevar la energía, como ven no todo puede ser 🏋🏼‍♀️ no todo se puede quedar en lo físico tenemos 4 cuerpos más por atender 🙏🏽🦋💜… Todo te debe llevar a el equilibrio, cada uno es un buscador y cada uno disfrutará o sufrirá en su propio aprendizaje. Pero siempre recuerda el sufrimiento es opcional y el gozo una sabía decisión. #SanaLocura #danzaarabe #premshakti #despertandoamidiosa @antoninacanal @prem_shakti Con la compañía especial de @lanuwe @andreamarmolej

