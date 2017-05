[VIDEO] Modelo de Playboy por poco es arrollada en el Giro de Italia

¡Casi que queda aplastada!

Cuando el planeta entero anda paralizado en torno a uno de los eventos deportivos más importantes del año como es el Giro de Italia, una modelo británica llamada April Summers protagonizó uno de los momentos más peculiares que se han podido generar registrar.

Y todo por qué en la tercera etapa de la ‘Ronda Corsa’, casi fue arrollada por el pelotón de ciclistas.

“Peligro, casi resultamos aplastados por el Giro de Italia”, tuiteó la británica en su video que compartió en Twitter y que ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, solo basta con verlo a continuación:

Warning !! Nearly crushed by the #GirodItalia2017 #Giro100 @CorSport pic.twitter.com/afxp4PoZvx

Go where you feel most alive 😍 pic.twitter.com/9QwxgSybYH

— April Summers (@april_summerz) 8 de mayo de 2017