[VIDEO] ¡Armó tremendo trancón tras coger a su esposo con la amante!

Las siguientes imágenes son tendencia en las redes sociales.

Sin peros en la lengua y con toda la intención de que el planeta entero se enterara a una mujer peruana no le importó armar tremendo trancón en la capital limeña, luego de encontrar a su esposo con la amante.

La peculiar escena empieza con una mujer parada delante de un vehículo mientras grita: “¿Cuántos años te he dado de mi juventud?, 27, para que me hagas esto. No me das ni para mi hijo porque todo se le das a esa”. Todo esto se daba mientras la gente la motivaba para que tomara venganza.