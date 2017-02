Una mujer alquila un DVD y quedo en ‘shock’ con lo que encontró adentro de el

'Es algo que jamás podría pasarte'

En Estados Unidos una mujer al alquilar un DVD encontró una sorpresa bastante sorprendente de lo que había en su interior, una nota y algo dinero de un desconocido.

Liz, alquilo un DVD para ver en su casa y cuando saco el CD para ponerlo en su reproductor, encontró una nota y 100 dolares doblados en el empaque del DVD, la nota decía esto:

“Hola, me llamo Marcos. Cada mes, doy 100$ a un extraño. Este mes, he decidido hacerlo de otro modo y he puesto el dinero en una carcasa de DVD. Tú eres la primera persona que lo ha recibido en 2017. Sólo te pido que te gastes el dinero en algo razonable. Si lo deseas, puedes dárselo a alguien que lo necesite de verdad.”

Liz, muy emocionada lo puso en twitter, dando las gracias aquel desconocido.

My mom was just hoping to relax & enjoy a movie, but instead God blessed her with more. Marcos whoever you are, God bless you. @redbox pic.twitter.com/Jxk6uzjwZ0

— Liz ❤️ (@lifeaslizz__) 28 de enero de 2017