¡Último minuto! Explosiones en concierto de Ariana Grande en Inglaterra

Miles de seguidores del concierto huyeron del Manchester Arena aterrorizados después de que “fuertes explosiones” se escucharon minutos después de que Ariana Grande terminará su presentación.

Testigos en las redes sociales han reportado haber escuchado una “explosión masiva” antes de que las multitudes se precipitaron fuera del lugar.

Informes variados han sugerido que la explosión podría haber sido causada por un altavoz o un globo, mientras que algunos sugirieron que alguien había disparado un arma de fuego.

Testigos han informado que los servicios de emergencia pululan en la escena, mientras las imágenes de vídeo muestran que las multitudes se apresuran lejos de la escena.

Un usuario de Twitter dijo: “Todo el mundo gritó y se acabó! Nunca he estado tan asustado en mi vida.”

“Comunicado de la Policía sobre incidente en el Manchester Arena”

“Servicios de emergencia responden a reportes de una explosión en el Manchester Arena”

“Hay muertes y heridos confirmados”

“Por favor evitar la zona mientras los rescatistas trabajan en el lugar”