Un tweet pidiendo nuggets de pollo es el más replicado de la historia

Carter Wilkinson de 16 años rompió el récord

En abril, un joven de 16 años de Nevada, llamado Carter Wilkinson envió un tweet a la cadena de comida rápida Wendy’s solicitando unos nuggets de pollo gratis.

Dos meses después y se ha convertido en el tweet más replicado del mundo, viendo su demanda de nuggets compartido más de 3.4 millones de veces por otros usuarios.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017