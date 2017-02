¿Te acuerdas de la niña de los vídeos de Sia? así ha crecido (FOTOS

'Así se ve actualmente en fotos'

Como es acostumbrado Sia no sale en sus vídeos ni conciertos mostrando su cara, puesto que su imagen y la forma en la que la reconozcan para ella no es importante, lo que le importa es que la gente se deje llevar por sus letras y sonidos.

Pues Maddie Ziegler con tan solo 11 años empezó aparecer en la mayoría de sus vídeos y conciertos, personificandola como una “Sia pequeña”, luego de varios años, de esta manera se ve Maddie en la actualidad.

Maddie Ziegler aparece en los videoclips de Chandelier (2014), Elastic Heart (2015), Big Girls Cry (2015), Cheap Thrills (2016), The Greatest (2016) y Never Give Up (2016).

Maddie Ziegler tiene ahora 14 años y no pasa desapercibida en las redes sociales. Su evidente atractivo físico llama mucho la atención. Sus 8,8 millones de seguidores así lo demuestran.