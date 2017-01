“Si es tan buena en la cama, quédate con ella”, el cartel que esta pegado en toda una ciudad

¡Una mujer quiso cobrar venganza de su marido infiel!

Linda es una guapa mujer que habita en un pueblo el Reino Unido Warwick en donde en cada calle de este lugar, pego un cartel buscando venganza contándole a todos os habitantes lo que había hecho su ex esposo.

En el cartel que Linda diseñó podía leerse: “Si ella es tan buena en la cama, pues quédate allí”. Además, del mensaje , Linda también escribió que las llaves de su coche las había tirado al canal, que había cambiado todas las cerraduras y que las tarjetas de crédito estaban en el tope. Y, a pesar de todo, también le deseó un feliz año nuevo.

Aquel mensaje esta en toda la ciudad y así fue visto por varios transeúntes del sector.

There’s a woman in #Warwick called Linda who’s had the sweetest revenge on Graham. Every single lamp post in the town …… — Kate (@KateSE4) 7 de enero de 2017