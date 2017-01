‘Sorprendidos Selena Gomez y The Weeknd besándose’ (FOTOS)

'Una nueva historia de amor nace en las celebridades'

Historias de amor van renaciendo poco a poco en este nuevo año 2017 y para eso tenemos que contarles que la primera pareja que va dando a conocer su amor y sus decisiones es “Selena Gomez y Abel Tesfaye”.

Muchos rumores se daban de que Selena Gomez tenia aún intentos de volver con Justin Bieber o incluso que podría estar coqueteandole a MALUMA, y de igual manera hacia Abel quien es mejor conocido por ‘The Weeknd’ también se rumoreaba que volvería con Bella Hadid, pero nada resulto siendo cierto hasta que salieron estas fotos a la luz pública.

En las fotos se puede ver a Selena Gomez y The Weeknd por las calles de Santa Mónica, besándose y caminando juntos.

Más fotos de Selena y Abel (The Weeknd) ayer en Santa Mónica. pic.twitter.com/SkkV1aJbIr

Selena Gomez and The Weeknd Making Out (PHOTO GALLERY) https://t.co/jTBlzhPj9d

— TMZ (@TMZ) 11 de enero de 2017