‘Selena Gomez se desnuda luego de la polémica por su nueva relación’

'Con esta foto responde a las criticas de los medios de comunicación'

Luego de ser pillada besándose con el cantante The Weeknd, ha aparecido una foto de Selena Gomez con una toalla y su espalda descubierta, mostrando su espectacular figura y su cuerpo a través de una foto.

La foto fue subida por su fotógrafo Mert Alas en donde, luego de subirla, a los pocos minutos fue borrada, pero la mayoría de sus fans, tomaron un pantallazo de esta, criticándola puesto que en un discurso pasado ella dijo que no quería ver los cuerpos de las mujeres a través de las redes sociales, y pues al parecer, también se contradice al igual que muchas celebridades.

Esta es la foto que ha generado polémica.

Selena Gomez: I don’t want to see your bodies on instagram

Also Selena: pic.twitter.com/xdSdYcykYA

— Iris 🍁 (@iriismontes) 12 de enero de 2017