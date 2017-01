¡Selena Gomez critica a Maluma y esto es lo que piensa de el!

Con fuertes palabras, Selena se dirigió a MALUMA y a su música

Luego de unas semanas de recuperación en donde Selena Gomez trataba de estar mejor y rehabilitarse para volver a los estudiar a crear más canciones, llega el momento en donde cuenta también como ve la música urbana y como toma las letras del colombiano MALUMA.

En una entrevista con Huffington Post da su punto de vista respecto a la polémica de ‘4 Babys’ en donde declara que esa letra es machista y degradante para las mujeres. “No puedo creer que a un artista de la talla de MALUMA, en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo mucho daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe sentir la necesidad de recurrir a esos métodos”, aseguró Selena Gomez.

No tenemos ninguna prueba de que Selena y Maluma se conozcan pero hasta el momento, la ex pareja de Justin Bieber no tiene una muy buena imagen del Paisa.