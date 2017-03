Se apuñala él mismo para no ir a trabajar

'Nunca lo intentes'

Excusas para faltar al trabajo hay muchas, seguramente ustedes han sentido ganas de no ir a la oficina un par de días para poder descansar. Lo que hizo este hombre superó todos los límites, le ganó a los que matan a la abuela para no ir a la oficina o no entregar un trabajo.

Un cuchillo de 13 centímetros fue el arma elegida por este japonés para apuñalarse a él mismo y así no tener que ir a trabajar ese día.

La herida de 2.5 centímetros despertó las sospechas de la policía que después de la investigación terminó haciendo que el hombre confesara su delito. Le salió bien cara la excusa al hombre.

