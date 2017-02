¿Quieren ver la novela de Silvestre Dangond?

'Esto fue lo que dijo el artista colombiano'

El artista vallenato desmintió la noticia que afirmaba que una novela biográfica estaría lista para salir. Confesó que le había llegado la propuesta pero que el no había dado ni daría la autorización para esta. Esto fue lo que dijo

“Yo no quiero que me hagan novela todavía; me lo propusieron, pero no, no, no. Yo no me dejo comprar, me pueden ofrecer lo que sea y digo que no; en este momento no quisiera. La historia hasta ahora está comenzando y van a pasar muchas cosas”