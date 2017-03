¡Ojo! Esto es lo que hay detrás del juego ¿A qué famoso te pareces?

En las últimas horas se reveló el misterio que existe al finalizar el famoso

Desde hace un par de semanas atrás un divertido test se ha impuesto y ha marcado territorio entre diversas notas y juegos que se puede encontrar en Facebook, se trata de un juego en el que con simples imágenes puedes descubrir: ¿A qué famoso te pareces?. Y bien sea Brad Pitt, Jennifer Lawrence o cualquier otro, ha venido alimentando el ego de varios usuarios.

Sin embargo no todo parece tan divertido, si nos ponemos a analizar los riesgos que esto implica, pues la plataforma solicita datos del usuario para detectar sus aficiones y generar contenido, tal y como revela el medio mexicano Debate.

Pero lo peor no termina allí pues el sitio surcoreano, Vonvon.me, no especifica por ninguna parte para qué utiliza esos datos, por lo que cualquier información que pongamos podría hacernos quedar en evidencia frente a una compañía que desconocemos y que podría generarnos inseguridad. Por eso te recomendamos, no seguir realizando este tipo de tests si no quieres correr ningún peligro.