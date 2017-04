Mia Khalifa trinó “Soy VIH positivo” y dejó a todos sus seguidores locos

¿Fue un chiste en realidad?

A través de su cuenta oficial de Twitter, la ex-actriz porno de descendencia libanesa Mia Khalifa trinó “I’m not just sure. I’m HIV positive (No solo estoy seguro, soy VIH positivo)” una frase que dejó a todos sus seguidores locos y en medio de la confusión recibió insultos, elogios y preguntas.

“Estás mintiendo acerca de una enfermedad terminal. ¿Tú estás segura que tu quieres ese tipo de karma?”, le preguntó una seguidora de su cuenta.

Ante las reacciones del público, Mia Khalifa respondió apenas con unas capturas de pantalla que luego publicó en su cuenta de Instagram. Aún no entendemos el motivo por la que la actriz trinó dicho mensaje pero lo cierto es que no le cayó bien a sus seguidores…Hoy día Mia Khalifa aspira ser presentadora de deportes como la NFL, NHL y MLB ya que tuvo que abandonar sus actuaciones en películas para adultos.