¡La novia de Cristiano regreso muy sensual a las redes sociales!

'Al parecer pronto habrá foto de ambos enamorados'

Georgina Rodriguez decidió regresar pegando fuerte a las redes sociales. La novia de Cristiano Ronaldo había desaparecido por un tiempo aumentando los rumores sobre su ruptura. La modelo no estuvo en el cumpleaños del portugués y la prensa española ya hablaba de su relación fallida.

La relación de la pareja se hizo popular luego de que Cristiano se ganara el Premio The Best de la FIFA pero por ahora estamos esperando más fotos que confirmen el romance aunque sabemos que al jugador nunca le ha gustado publicar sus amores en las redes.

Aquí puedes ver el sensual video con el que regresó Georgina