La confesión de Paulina Vega que enloqueció a más de uno

La modelo colombiana y Miss Universo sorprendió a sus seguidores con esta confesión.

Para sorpresa de muchos, la modelo colombiana y Miss Universo Paulina Vega dejó atrás los reinados que le cambiaron su vida y en una entrevista con un prestigioso medio confesó que no tiene problema en aceptar que abortaría, que le encanta andar en topless y que votó por el sí en el referendo.

No en vano, su nuevo look y la ruptura con el arquitecto Lorenzo Botero con quien duró cerca de tres años. Prueba de ello es que no le desvela casarse vestida de blanco ni armar una familia.

“¿Y es que por qué no puedo hacerlo? ¿Si un hombre puede andar sin camisa por qué yo no voy a hacerlo si también me da la gana?”; “¿Si quiero andar sin ropa qué me lo impide?”

#caribbean vibes 🌴 ph @camilovillabona makeup&chair @danibastidas_ stylist @basfashionconsulting A post shared by Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) on Jun 4, 2017 at 6:10pm PDT

a feeling … Fotografo @camilovillabona – styling Paula Saiz en @basfashionconsulting – M&H @danibastidas_ A post shared by Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) on May 18, 2017 at 12:28pm PDT