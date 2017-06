¡Increíble! Así lucía Gal Gadot antes de ser la ‘Mujer Maravilla’

New poster for Justice League! 😍 • #galgadot #galgadotfan #gadots #bvs #doj #bvsdoj #batmanvsuperman #wonderwoman #justiceleague #wondergalgadot #wondergal #wonderwomanmovie #galgadotwonderwoman #dianaprince #zacksnyder #batmanvsupermandawnofjustice #dceu #dccomics

A post shared by Gal Gadot (@galgadotfan) on Mar 24, 2017 at 10:42am PDT