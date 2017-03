‘Hola Soy Germán’ desesperado por el acoso de sus fanáticos

German Garmendia, el youtuber chileno con más seguidores en latinoamérica, confesó que ha sufrido

German Garmendia, el youtuber chileno con más seguidores en latinoamérica, confesó que ha sufrido constantes abusos por parte de sus seguidores.

Mediante un video en su canal de juegos “JuegaGerman”, el chileno radicado en México contó que hay personas que incluso se han metido a su casa ilegalmente solo por una foto, lo que ya se ha convertido en algo molesto para él y su novia la canadiense Lenay Chantelle Olsen, también YouTuber.

“Esto tiene que parar”, es el título del vídeo en el que la celebridad de YouTube también explica que no lo había dicho antes por temor a parecer “desagradecido”.

También contó, que se ha mudado de casa en varias oportunidades para evitar el acoso pero afirma, “No sé qué más hacer. No puedo seguir en lo mismo, no es saludable ya. No sabemos qué más hacer”.

Garmendia tiene dos canales “HolaSoyGermán” con más de 30 millones de suscriptores y “JuegaGerman” que ya alcanza 18 millones.

Por: @JhonyGomez