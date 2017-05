[FOTOS] La tía de Maluma es un éxito en las redes por esta razón

Estos oblicuos no me salieron hace 8 días jajaja, llevo más de 17 ańos entrenando y más de 15 investigando cómo alimentarme y 10 años haciendo YOGA, QUE ES MI PRÁCTICA ESTRELLA ✨ ♥️ la cuál encontré y no la deje ir jamás, donde encontré el equilibrio y la longevidad, una practica que te enseña a ser mas esencia y menos apariencia, una práctica que te desnuda y te ayuda a combatir las enfermedades más letales como son la envidia y los miedos. Por eso hoy soy legitimadora de mi misma, yo SOY una MARCA, defiendo y defino lo que hago con AMOR y ARGUMENTOS, No me igualó, ni me comparo, SOY YO, AUTÉNTICA, LO MÁS PARECIDA A MI MISMA, fuerte, sincera, amorosa, entiendo los errores de otros como los propios, sé que el karma existe, no me apresuro porque todo es perfecto, aprendí a respirar a ADMIRAR, a comprender y SIGO SOÑANDO, no culpo a nadie de nada porque todo es perfecto! Siento compasión por mi misma y por los que la necesitan 🏹🏹🏹✨✨✨LOS AMO ♥️ gracias por leerme. 🙌🏻

A post shared by yudyarias (@yudyarias) on Mar 22, 2017 at 6:08am PDT