[FOTOS] ¿Ella es la doble de Angelina Jolie?

La mujer que sorprende por su increíble parecido con la actriz

Se dice que en el mundo existen al menos 7 personas con un gran parecido físico a nosotros (dobles) y seguramente Melissa Baizen, es una ‘doble’ de la protagonista de ‘Maléfica’, la bella Angelina Jolie.

Los ojos verdes, los voluptuosos labios y la larga cabellera, han hecho que en más de una ocasión esta mujer de Wisconsin (EE.UU.) sea confundida con la estrella de Hollywood.

Baizen, de 34 años, relata que en más de una ocasión la han confundido con la actriz e incluso se vistió como ‘Maléfica’ para un evento logrando llamar la atención de los asistentes.

“Me he vestido como Maléfica antes para la Feria del Renacimiento de Bristol y mucha gente se acercaba a mí. Me reconocen. Me quedan mirando bastante. Lo encuentro gracioso. Es muy surrealista. Ella siempre ha sido mi ídolo. Es una locura compararse con ella”, cuenta.

La mujer también añade que nunca ha pretendido parecerse a ella y confiesa que admira la labor humanitaria de Jolie.

#quoteshirts#edgarallanpoe#insanityquotes Una publicación compartida de Melissa Baizen (@melwood1982) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 12:43 PDT

#calm#blackismyhappycolor Una publicación compartida de Melissa Baizen (@melwood1982) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 9:13 PDT