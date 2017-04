[FOTO] La escalofriante situación que se esconde detrás de esta selfie

¡Míralo con cuidado y veras que algo no está normal!

El fondo de una tierna selfie de enamorados tiene paralizadas las redes sociales y todo por qué en la misma, se observa una peculiar situación, pues en lugar de verse la espalda de la chica, se ve su cara sonriente, mirando a la cámara.

¿Se tratará de un simple montaje o de algo paranormal?, no lo sabemos. Lo único cierto es que el usuario de Twitter @extracis publicó la imagen sin peros en la lengua y la acompañó con el siguiente texto: “Amo a mi novia incluso si ella es una géminis”, en referencia a la doble novia que aparece la foto.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8

— andy (@extracis) 26 de abril de 2017