[FOTO] Esta ilusión óptica paraliza las redes sociales

Se intenta descifrar lo que se esconde detrás de estos cuadros...

No hay nada más divertido y gracioso que tratar de descifrar las ilusiones ópticas que muchas veces se toman las redes.

Tal y como ocurrió con una imagen que divulgó un profesor japonés por medio de Twitter en la que a simple vista sólo se ven cuadros blancos y negros. Pero…¿Qué se esconde detrás de esta peculiar imagen?, descúbrelo a continuación:

One of my portraits pic.twitter.com/URmDspcwnH

@AkiyoshiKitaoka This schema shows how to make this type of hidden image. pic.twitter.com/XF41N5oOcq

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) March 22, 2017