¡Famosa actriz de nuevo comparte una foto algo ligera de ropa!

¿Qué tal esta foto?

Lea Michele ya es conocida en redes sociales por provocar a sus seguidores con fotos muy sensuales.

En el mundo la actriz es famosa por la serie Glee, por su cuerpo sensual muy trabajado y por sus redes sociales donde comparte todo lo que vive en su día a día. Pues esta vez nos regala lo que es según ella la forma más cómoda de dormir.

A la actriz no se le volvió a conocer pareja estable desde la muerte de su novio Cory Monteith el también actor de la serie Glee con quien incluso estuvo comprometida. Hace poco subió una foto vieja en la que salía en los brazos de él lo que nos hace pensar que no supera esa muerte y por eso no ha conseguido novio serio.