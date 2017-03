Falso Policía con rastas fue capturado por las autoridades

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

El hombre que vestía el uniforme de la policía con rastas y tenis azules fue detenido en el centro de Medellín, el hombre que no es miembro de la policía llamó la atención de las autoridades por su particular forma de portar el uniforme. Aunque hasta el momento no se sabé con que intenciones vestía de esa forma, de manera preventiva el hombre fue capturado.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

El falso “policía rastafari” capturado en el sector La Candelaria del centro de Medellín pic.twitter.com/AFoveJ5TFP — Carlos A. Carmona (@carmonacarlos92) 30 de marzo de 2017