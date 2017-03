‘Este político paso el oso de su vida por culpa de sus hijos en televisión’

'Un aprieto visto en vivo por todo el país'

No estaría mal decirte que uno de los lugares más tranquilos para realizar una entrevista es la sala de tu casa, sin embargo todo puede tornarse diferente cuando la misma es transmitida para la BBC (cadena de televisión pública británica) y el que la esta realizando es un experto en política internacional que es interrumpido por sus hijos.

Tal y como le pasó a un hombre de Inglaterra que por poco termina volviéndose loco al padecer este ‘pequeño’ inconveniente. Menos mal y para fortuna suya apareció su esposa quien se lleva a los niños y cierra la puerta muy suavemente:

This BBC interview is amazing. Just wait until the mum rushes in… 😂 pic.twitter.com/LGw1ACR9rg

