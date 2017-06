¡Enorme! La sorpresa que se llevó al comprar una silla por internet

Lo que parecía una gran oferta terminó siendo una de las peores compras por

Muchas veces solemos dejarnos llevar por las ofertas que hay en internet y desconocemos lo que nos pueden estar ofreciendo. Tal y como le pasó a una joven norteamericana quien no tuvo problema en adquirir una silla plástica para su casa. Sin embargo y pese a desconocer las características del producto decidió hacer la compra.

“Cuando vi la silla, no me lo pensé dos veces”, contó Blaque. “No miré la descripción ni las opiniones del producto”, contó la joven a buzzfeed. Pero las cosas no paran allí pues al parecer cuando recibió el producto, medía 15 centímetros y se trataba solamente de un adorno, tal y como se puede apreciar a continuación:

And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon 😩😂😂😫😂😂😂 pic.twitter.com/0o7XVzFjiI

