¿David Beckam papasito? Con esta fotografía lo pondrás en duda

El exfutbolista publicó una foto en donde su apariencia no es muy agradable.

David Beckham el exfutbolista compartió en sus redes una fotografía que sorprendió a todos sus seguidores, y es que el astro del fútbol aparece con cicatrices, dentadura amarillenta y dañada.

El texto que acompañó la publicación fue “Difícil día en la oficina”, sin embargo, los que siguen a diario al británico no dudaron en afirmar que sólo era maquillaje, y que es parte del personaje que interpretrará Beckham “King Arthur: Legend of the Sword” que tiene previsto su estreno para el 12 de mayo, lo que devolvió la tranquilidad a sus fanáticos.

Rough day at the office @kingarthurmovie @guyritchie A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Mar 28, 2017 at 6:59am PDT

