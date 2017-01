¡Con chalecos reflectivos, dos jóvenes entraron a varios lugares sin pagar!

'Hasta en el concierto de Coldplay estuvieron'

Muchas veces hemos visto en la entrada a eventos o conciertos que muchas personas tratan de colarse como sea. Pues dos amigos australianos nos enseñaron que con dos chalecos y un walkie talkie cualquiera se puede meter a un zoológico y hasta un concierto de la agrupación ColdPlay.

A hi-vis vest gets you in free to the zoo, movies, and backstage at @coldplay to eat their foodhttps://t.co/lPnAVFwJS5 @davidallegretti pic.twitter.com/p02gBFPXte

— VICE AU (@VICEAU) 22 de diciembre de 2016