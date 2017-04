Un asteroide “muy peligroso” se acercará al planeta el 19 de abril

La NASA ha informado que un asteroide potencialmente peligroso se acercará a nuestro planeta

El 2014 JO25, que fue hallado en 2014 por el Mount Lemmon Survey, tiene una longitud de 650 metros de diámetro y estará a una distancia de 1.8 millones de kilómetros de la Tierra, la distancia más cercana en la que una gigantesca roca de este tipo se acerque al planeta.

“El próximo acercamiento de un objeto equiparable tendrá lugar cuando el asteroide 1999 AN10, de 800 metros de diámetro, nos pase a una distancia lunar en agosto de 2027”, indicó la NASA.

El 2014 JO25, es el mayor asteroide desde 2004 que se acerca a la Tierra. El Minor Planet Center lo ha clasificado como “potencialmente peligroso”.

Patrick Michel, astrofísico del Observatorio de la Costa Azul y responsable científico de AIM, estima que en la actualidad hay cerca de 1.700 asteroides “potencialmente peligrosos” debido a que su trayectoria cruza la de la Tierra a una distancia menor a 10 millones de kilómetros.

“Si un asteroide de 150 metros cayera sobre la Tierra, esto representaría el equivalente de 10.000 bombas de Hiroshima en cuanto a energía liberada”, indicó.

A ~1-km asteroid, 2014 JO25, will make a close flyby of Earth on Apr 19, 2017 (4.8 Lunar Distance)@BadAstronomer pic.twitter.com/ixfbyOmQda

— Ron Baalke (@RonBaalke) May 22, 2016