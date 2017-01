‘5 trucos para levantarse temprano después de vacaciones’

'Unos trucos que de seguro necesitaras'

El lunes es uno de los días más difíciles de la semana pero para que no pegue tan duro en La Mega les traemos los mejores cinco consejos para combatir el sueño y la pereza.

1. El clásico pero siempre bien recibido efecto de el agua fría en la cara. No dejen de hacerlo si sienten que nada les quita el sueño.

2. Para complementar el efecto de el agua fría en la cara la puedes tomarla también. Hasta ocho vasos de agua al día es lo recomendado.

3. Discutir con un amigo o compañero de trabajo, no les estamos diciendo que armen toda una pelea pero tener una discusión por un tema en el que no esté de acuerdo ayuda a trabajar el cerebro y eso ayuda a la pereza.

4. La manzana verde y el café son famosos energizantes pero apuesto que no conocían los beneficios de un vaso de agua tibia con zumo de limón. La vitamina C que contiene el limón sumado a los antioxidantes ayuda a activar el cuerpo para sentirse más activo.

5. Cuidado con la comida. Las grasas no son los mejores aliados en la mañana pues te quitan la energía, prefiere los cereales que logran que funcione mejor tu organismo.