WhatsApp permitirá compartir tu ubicación con quien quieras

Lo que se rumoreaba hace unos días al parecer ya es casi una realidad...

Lo que se rumoreaba hace unos días al parecer ya es casi una realidad. Así lo demostraría este vídeo, el cual explica cómo sería la función de ubicación en esta aplicación, que busca tener más funciones al estilo de una red social.

WhatsApp, que en lo últimos meses incorporó nuevas funciones como los estados, está decidido a poner en función la posibilidad de que nuestra ubicación sea compartida en tiempo real a cualquiera de nuestros contactos.

(MIRA TAMBIÉN: Silvestre Dangond presenta ‘Por Un Beso De Tu Boca’)

Para muchos, es una invasión a la privacidad, pero para otros resulta muy útil, pues, cabe añadir, que esta ubicación sólo la conocerán los contactos a los que cada usuario decida compartirla. Además, será por el tiempo que cada quien escoja.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017