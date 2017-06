[VIDEO] La herramienta para descubrir a que fotos le dió ‘like’ tu pareja

Es bueno decir que este 'truco' solamente funciona con las fotos que son publicadas

Muchas veces desconfiamos de nuestra pareja sin tener argumento alguno y pensamos que un par de llamadas anónimas, chats privados o fotos en Facebook son suficientes para romper con nuestra relación.

Pero…¿Cómo saber si esto es real o no? Fácil solo basta con entrar a Facebook e ir a la barra de búsqueda. Allí escribiremos “Photos like by (sin comillas), seguido del nombre de tu pareja.

De esta manera podremos saber a qué personas le habrá dado “me gusta” sin tener que preguntárselos. Eso sí, el “truco” solamente funciona con las fotos que son publicadas en la red social, es decir que si tu pareja le dió “like” a una foto privada, lamentablemente no podrás saberlo.