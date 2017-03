¡Se explota su Iphone 7 y lo graba todo como prueba! VÍDEO

'Ten cuidado'

Hace un tiempo las redes se llenaron de vídeos y fotos de celulares y cigarrillos electrónicos que explotan en la cara de las personas sin explicación alguna.

Este es el caso de una adolescente en Arizona que nos muestra como su IPhone 7 explota y empieza a quemarse pero lo extraño es que ella no lo estaba usando en el momento.

La joven llamada Brianna Olivas fue a una tienda de Apple y llevó su celular que no prendía y se lo devolvieron al parecer en perfecto estado hasta esa noche que lo estaba cargando y su novio se dio cuenta que se estaba incendiando.

Mira aquí el vídeo que ella misma subió a su cuenta de Twitter.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree✨ (@briannaolivas_) 23 de febrero de 2017