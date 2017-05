La nueva función de WhatsApp que NUNCA solicitaron sus usuarios

Al parecer la novedad sería propia de una red social y no de una

Poco a poco WhatsApp se viene pareciendo cada día más a la red social de Instagram, no solo por sus funciones sino por las novedades que agrega a su app. En este caso, su última novedad tiene que ver con los stickers o calcomanias propias de una red social y no de una app de mensajería.

Tal y como apunta la cuenta de Twitter @WABetaInfo, especializada en informar sobre las últimas funciones que llegarán a la herramienta móvil.

¿Será una estrategia de mercado o un simple plan de Mark Zuckerberg para preparnos en la ‘instagramización´?, no lo sabemos. Lo único cierto es que esta nueva función no ha gustado entre los usuarios de esta app.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2017