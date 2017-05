¡Espectacular! El truco de la calculadora de Iphone que paraliza a todos

La curiosa función ha dejado boquiabierto a más de uno en las redes sociales.

Un sencillo truco descubierto por un estudiante norteamericano llamado: Jazz Johnson tiene paralizadas las redes y todo por qué en el mismo les enseña a todos los cibernautas la magia que existe detrás de la calculadora del Iphone.

(SIGUE LEYENDO: Esta sería la millonaria oferta por Falcao)

Para ello Johnson escribió un par de números en la función del celular y de manera casi que mágica los pudo ir corrigiendo con solo deslizar su dedo hacia la izquierda o a la derecha. ¿Cómo lo hizo?, descúbrelo en las siguientes imágenes:

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

— CENSORED dialogue (@censoredialogue) May 3, 2017