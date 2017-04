[VIDEO] Así respondió Nairo Quintana a crítica de Mariana Pajón

El ciclista boyacense Nairo Quintana, respondió mediante un video publicado en Facebook a las

El ciclista boyacense Nairo Quintana, respondió mediante un video publicado en Facebook a las críticas que le hizo la campeona olímpica Mariana Pajón en un audio de WhatsApp donde la antioqueña cuestionaba algunos reparos que Quintana le hizo a la Federación Nacional de Ciclismo.

Quintana aseguró que hizo el video “para que esta problemática del ciclismo no siga creciendo y tampoco a los deportistas nos pongan en contra”, refiriéndose a la polémica que se desató en las redes sociales después de conocerse el audio de Mariana Pajón.

“Sé que Mariana no hacía estas palabras con mala intención. Le deseo muchos éxitos a ella, también mi admiración completa”, dijo Quintana en relación a lo dicho por la doble campeona olímpica.

Finalmente aseguró que espera “que no haya más problemática, solo que veamos soluciones y mejoras para el ciclismo colombiano y nosotros vamos a seguir pedaleando para darles muchas más alegrías a todos los colombianos”.En cuanto a los puntos de vista frente a Fedeciclismo, el boyacense dijo que “son puntos de vista personales que debemos seguir mirando y que no es que yo me los invento, ni que me asesoran, sino que cada uno de ustedes debe de darse cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo con esta Federación”.