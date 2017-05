[VIDEO] Andrea Guerrero lloró por el título del Mónaco

Estas fueron las palabras de la periodista a Falcao

Mientras ‘El Tigre’ lleno de emoción y lágrimas disfrutaba por el título del Mónaco, la reconocida periodista Andrea Guerrero también lloraba de emoción en el programa ‘Saque Largo’.

“Lloro de alegría porque comparto profundamente lo que hoy vive Falcao con su familia; porque me parece que le ha tocado muy duro; me parece que es un ejemplo de deportista, de futbolista, y hoy me levanto y le digo gracias por dejar el nombre de Colombia en alto y por haber cambiado la historia del colombiano en el exterior” Fueron las palabras de la periodista deportiva a Falcao.