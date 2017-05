Papá de James Rodríguez se pronuncia sobre el futuro del jugador

¡Estas fueron las declaraciones!

El padrastro de James Rodríguez asegura que prefiere verle como titular en otro equipo, que suplente en Madrid

El padrastro de James Rodríguez, Juan Carlos Restrepo, admitió que preferiría ver al jugador “titular fuera” más que suplente en el Real Madrid, y que el delantero podría considerar una salida en la perspectiva de buscar minutos antes del Mundial de Rusia 2018.

“Como padre prefiero que sea titular fuera, más que suplente en el Real Madrid“, admitió Restrepo en la madrugada del martes a la radio Cadena Ser, después que el gesto del jugador el domingo aplaudiendo a los espectadores cuando fue sustituido en el partido de Liga contra el Sevilla (4-1), haya sido interpretado como una despedida.

“Es un gesto de gratitud con la afición del Madrid, con la gente que asistió al Bernabéu, que le ha reconocido su esfuerzo y su compromiso con la institución fuera y dentro del campo“, consideró, no obstante, su padrastro, recordando que James aún tiene contrato con el equipo merengue.

James se retiró en el minuto 60 sustituido por Casemiro y antes de salir del campo, se giró para aplaudir a los cuatro sectores del estadio blanco.

“Uno siempre quiere que sus hijos sean felices y si la felicidad de uno es estar dentro de la cancha, yo me imagino que la decisión de él será escuchar nuevas ofertas, pero si las tiene o no las tiene no soy yo quien que debe tener la noticia oficial”, dijo su padrastro a la Cadena Ser.

“James es madridista de nacimiento e hincha de sangre y veo difícil que le quede fácil tomar decisiones de ese tipo, pero prima la felicidad del ser humano“, añadió, sin dar pistas sobre una eventual salida.

Además, Restrepo recordó que en el aspecto profesional “ahora viene un año muy importante en donde todo los atletas de alto nivel aspiran a estar a tope en su rendimiento porque hay un Mundial en el camino“, dijo

El domingo, el técnico blanco, Zinedine Zidane, prefirió no opinar sobre el gesto de su jugador, afirmando que “James está aquí, nos queda mucho, nosotros pensamos sólo en el tramo final” de temporada.

Con información de AFP