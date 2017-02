‘Nairo quintana gana etapa reina en el día de su cumpleaños’

'La mejor manera de celebrar un año más de vida'

Nairo Quintana volvió a demostrar su poderío en la montaña y doblego a sus rivales para asumir el comando de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que concluirá mañana.

Quintana del Movistar Team celebra de esta manera su cumpleaños 27 dando una auténtica exhibición de escalador puro en las duras rampas del puerto final de la cuarta etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana en Mas de la Costa.

En cuanto la carretera se ha puesto cuesta arriba, ha atacado y se ha ido a por la victoria y a por la diferencia que le daba el liderato. Ha logrado las dos cosas y se apuntará mañana la general final de la carrera.

Nairo señalo al termino de la etapa que “El plan ha salido perfecto, era mirar como estabamos, he probado, he visto que he ido bien. El equipo como siempre ayudandome, no sabía que tan fuerte estaba, miraremos como marcha el plan de entrenamiento para llegar a los objetivos grandes“. De igual manera dijo que le dedicaba el triunfo a toda su familia y en especial al italiano Adriano Mallori, quien se recupera de una fuerte caida el año pasado.

CLASIFICACIÓN ETAPA:

1. QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 5:02:19

2. KUDUS GHEBREMEDHIN DIMENSION DATA 5:02:59

3. ANTUNES Amaro W52/FC PORTO 5:03:04

4. POELS Wout TEAM SKY 5:03:07

5. ROGLIC Primoz TEAM LOTTO NL – JUMBO 5:03:16

6. MARTIN Daniel QUICK – STEP FLOORS 5:03:26

7. HERMANS Ben BMC RACING TEAM 5:03:27

8. KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 5:03:29

9. FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 5:03:32

10. FORMOLO Davide CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 5:03:36

19. QUINTANA ROJAS Uberney MOVISTAR TEAM 5:04:56

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Nairo Quintana (COL/MOVISTAR) – 14:20:16

2. Ben Hermans (BEL/BMC Racing) a 0:23

3. Manuel Senni (ITA/BMC Racing) a 0:42

4. Wout Poels (NED/Sky Team) a 1:02

5. Daniel Martin (IRL/Quick Step) a 1:19

6. Jakob Fuglsang (DEN/Astana) a 1:52

7. DAVID DE LA CRUZ (ESP/Quick Step) a 2:03

8. Merhawi Kudus Ghebremedhin (ERI/Dimension Data) a 2:17

9. Steven Kruijswijk (NED/Lotto NL-Jumbo) a 2:22

10. JONATHAN CASTROVIEJO (ESP/MOVISTAR) a 2:35

13 QUINTANA ROJAS Uberney* MOV a 3:02