¡Messi reconoció que odia perder!

'Un argumento que te sorprenderá'

En entrevista para Coach Magazine el argentino habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo quien este año ganó el premio The Best y el Balón de Oro y reconoció que tienen una buena relación en la que mantienen el respeto mutuo.

Cuando le preguntaron por el jugador del Real Madrid prefirió hablar de su carrera y sus intenciones de darlo todo siempre en la cancha. Así fue como Leonel Messi dejó claro que lo da todo por el Barcelona y la Selección Argentina y ahí reconoció que odia perder.

Estas fueron sus palabras textuales: “Odio perder. Y no sólo me afectan después de los partidos, sino muchas horas más. No soporto el perder partidos, esa sensación de perder. Luego esa sensación la necesitas para esforzarte aún más y buscar la victoria en los partidos”.