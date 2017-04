Esto es lo que hará Mariana Pajón para ayudar a las víctimas de Mocoa

¡Así ayuda Mariana Pajón!

Aunque Mariana Pajón no se encuentra en el país por la competencia europea en la que participa, la colombinana no se ha separado de lo que sucede en el país ni un solo momento, fue así como tras enterarse de lo sucedido en Mocoa, en una tragedia que ha dejado un poco más de 200 muertos tras el desbordamiento de ríos, Mariana no ha dudado en recoger ayudas para los damnificados.

La bicampeona olímpica se pronunció en redes sociales y contó a sus seguidores la forma en la que está ayudando.