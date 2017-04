La insostenible situación de James en el Real Madrid

¡James Rodríguez muy molesto por su situación!

Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito quien ha sido un férreo defensor de James Rodríguez, analizó la molestia del jugador y la actualidad en el equipo merengue, donde cada vez tiene menos minutos.

“A Zidane se le pueden poner pocos ceros en el Madrid, me gusta Zidane como entrenador, lo ha hecho bien (…) pero la espinita de Zidane es que no ha sabido cuidar a James“, dijo el periodista español.

“No es pataleta, James ha estallado, no puede más, ha dicho basta ya. Esto es porque si no juega partidos importantes sabe que para Zidane no cuenta (…) James no es tonto y sabe lo que hay“, señaló enfáticamente Aguirre.

El periodista de El Chiringuito señaló además que la confianza de James está en ceros y aseguró que el técnico del Real Madrid, al referirse a James Rodríguez, “maneja bien las ruedas de prensa, no se moja. Intenta hablar poco. Es el mismo discurso cuando Cristiano Ronaldo salió molesto“.

Al ser preguntado sobre cuánto vale James, quien llegó costando 80 millones de euros al Real Madrid, dijo que no sabría decirlo, pues un jugador no se devalúa por lo bien o mal que hablen de él.

Aguirre también dijo que James es muy importante en cuanto a números: “no sabe por qué no lo pone. Hay entrenadores que llegan se encuentran a jugadores y no les gustan. También es lícito que la gente que entendemos que James es una estrella (…) preguntemos qué pasa con James. Yo creo que a Zidane no le gusta y ya está (…) James es el segundo centrocampista que más asistencias da en LaLiga“.