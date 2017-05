Do you like it or not? 😜😝🔥🔥🔥 . . {@jamesrodriguez10} ⚽Cuentas Aliadas⚽ ✨@jamesnatiions✨ 💫@realmadridjr10💫 🔸@fans_verdaderos_de_james🔸 – #JamesRodriguez #JamesRodriguez10 #realmadrid #Colombia #James10 #JR10

A post shared by Fans James Rodríguez ™ (@jamesdrodriguezzfans) on May 23, 2017 at 9:42am PDT