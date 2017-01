El mismo gol en 3 partidos diferentes ¿Brujería?

'Algo raro sucede siempre con estos equipos'

Los hinchas del fútbol ingles específicamente del equipo Notts County, que es el equipo profesional más antiguo, están consternados con lo que le ha pasado a su equipo. Lo que sucede es que siempre que juegan contra el club Cambridge les anotan gol de la misma manera:

Notts County v Cambridge. 3 times in the space of 13 months.

Fuck my tall hat. 😫

#notts #camUTD pic.twitter.com/CDaxVA8XeO

— Gavalar 🇬🇧 (@gavvallance) 2 de enero de 2017